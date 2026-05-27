Росія атакувала Харків і 10 населених пунктів області: наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 10 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу в селі Сінне Богодухівської громади постраждали двоє чоловіків віком 38 і 53 років. Також ворожий безпілотник атакував Немишлянський район Харкова.

За даними ОВА, по Харківщині противник застосовував різні типи озброєння, зокрема 3 БпЛА типу "Герань-2", 13 БпЛА типу "Молнія", 4 FPV-дрони та ще 21 безпілотник невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.

У Харкові зафіксовано пошкодження паркану.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі в місті Богодухів, автомобіль у селі Зарябинка, ангар у селі Сінне, будівлю в селі Лозова, а також приватні будинки в селах Клинова-Новоселівка та Івано-Шийчине.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок і автомобіль у селі Заміст.

У Харківському районі пошкоджено складське приміщення в селі Хроли та вантажівку в селі Гоптівка.

У Чугуївському районі зруйновано та пошкоджено два приватні будинки, також загинула корова в селі Іванівка.

У Берестинському районі пошкоджено електромережі в місті Берестин.

