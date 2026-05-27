10:29  27 травня
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
09:08  27 травня
На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
08:15  27 травня
Загибель 11-річної дитини після падіння з крана на Київщині: поліція встановлює обставини
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 09:36

Росія атакувала Харків і 10 населених пунктів області: наслідки обстрілів

27 травня 2026, 09:36
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 10 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу в селі Сінне Богодухівської громади постраждали двоє чоловіків віком 38 і 53 років. Також ворожий безпілотник атакував Немишлянський район Харкова.

За даними ОВА, по Харківщині противник застосовував різні типи озброєння, зокрема 3 БпЛА типу "Герань-2", 13 БпЛА типу "Молнія", 4 FPV-дрони та ще 21 безпілотник невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.

У Харкові зафіксовано пошкодження паркану.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі в місті Богодухів, автомобіль у селі Зарябинка, ангар у селі Сінне, будівлю в селі Лозова, а також приватні будинки в селах Клинова-Новоселівка та Івано-Шийчине.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок і автомобіль у селі Заміст.

У Харківському районі пошкоджено складське приміщення в селі Хроли та вантажівку в селі Гоптівка.

У Чугуївському районі зруйновано та пошкоджено два приватні будинки, також загинула корова в селі Іванівка.

У Берестинському районі пошкоджено електромережі в місті Берестин.

Нагадаємо, вночі 27 травня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Під ударом опинилися два райони, дістали поранень шестеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Харківська область російська армія обстріли війна пошкодження
У Херсоні росіяни атакували дроном авто: чоловік втратив ногу, він у важкому стані
27 травня 2026, 08:47
Ворог за добу завдав понад 600 ударів по Запорізькій області: постраждали 15 людей
27 травня 2026, 07:32
Росіяни масовано атакували Чернігів: пошкоджено підприємство
27 травня 2026, 07:20
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Львівщині 10-річний велосипедист збив трирічного хлопчика: малюк у лікарні
27 травня 2026, 11:30
Навів "Іскандери" на місто у 2024 році: в Одесі затримали священника УПЦ МП
27 травня 2026, 11:05
Договір довічного утримання: як захистити себе і своє майно
27 травня 2026, 10:57
У Львові людина впала з мосту і загинула
27 травня 2026, 10:48
Загрожує довічне: на Чернігівщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох падчерок
27 травня 2026, 10:34
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
27 травня 2026, 10:29
Повітряна війна без правил: чому Росія відчуває перевагу
27 травня 2026, 10:20
На Одещині легковик врізався у бетонний стовп: один чоловік загинув, ще один – у лікарні
27 травня 2026, 10:09
В Ужгороді після ДТП водій зняв номери й утік: авто пов'язують із родиною судді
27 травня 2026, 10:07
Втеча до Румунії не вдалася: прикордонники врятували в горах виснаженого жителя Хмельниччини
27 травня 2026, 09:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »