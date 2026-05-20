Українська земля подешевшала: які тепер ціни за гектар

У квітні середня вартість сільськогосподарської землі в Україні опустилась. Стало відомо, в яких регіонах ціни найнижчі

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У квітні середня вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні склала 69 468 гривень. Якщо порівнювати з березнем, вартість опустилась на 9,4%. Найдорожчою лишається земля в західних регіонах та на Київщині.

Найвища вартість гектара на Прикарпатті: там ціна зросла з 172 757 грн у березні до 246 873 грн у квітні. Також високі ціни в таких регіонах:

Львівська область – 180 153 грн за гектар;

Тернопільська область – 134 872 грн;

Київська область – 123 909 грн;

Волинська область – 100 274 грн.

Найдешевше продавалась земля в південних та східних областях. Там середня вартість гектара така:

Миколаївська область – 41 040 гривень;

Сумська область – 42 979 гривень;

Донецька область – 43 613 гривень.

Нагадаємо, минулого року був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.