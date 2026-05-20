19:50  20 травня
Прикордонники показали, як дрони нищать росіян, які "люблять траву"
19:52  20 травня
На Тернопільщині п’яний школяр спалив автомобіль
20:40  20 травня
Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 23:55

Українська земля подешевшала: які тепер ціни за гектар

20 травня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У квітні середня вартість сільськогосподарської землі в Україні опустилась. Стало відомо, в яких регіонах ціни найнижчі

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У квітні середня вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні склала 69 468 гривень. Якщо порівнювати з березнем, вартість опустилась на 9,4%. Найдорожчою лишається земля в західних регіонах та на Київщині.

Найвища вартість гектара на Прикарпатті: там ціна зросла з 172 757 грн у березні до 246 873 грн у квітні. Також високі ціни в таких регіонах:

  • Львівська область – 180 153 грн за гектар;
  • Тернопільська область – 134 872 грн;
  • Київська область – 123 909 грн;
  • Волинська область – 100 274 грн.

Найдешевше продавалась земля в південних та східних областях. Там середня вартість гектара така:

  • Миколаївська область – 41 040 гривень;
  • Сумська область – 42 979 гривень;
  • Донецька область – 43 613 гривень.

Нагадаємо, минулого року був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни економіка
В Україні відчутно подорожчав McDonald’s: скільки тепер коштуватимуть бургери
20 травня 2026, 12:30
В Україні влітку відчутно подорожчають ціни на фрукти та овочі
18 травня 2026, 22:55
Ціни на АЗС: скільки в Україні тепер коштує бензин
14 травня 2026, 22:35
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Відомий український актор отримує погрози через роль маніяка-вбивці
21 травня 2026, 00:55
Співачка Анна Трінчер відреагувала на несподіванне зізнання ексчоловіка у коханні
21 травня 2026, 00:35
Ціни на бензин пішли вгору: які тепер цінники на АЗС
20 травня 2026, 23:35
Сили безпілотних систем та СБУ знищили центр підготовки ворожих пілотів у Сніжному
20 травня 2026, 22:54
У "Тузлівських лиманах" через забруднення олією загинули десятки тонн медуз
20 травня 2026, 22:21
Заманив у пастку та зґвалтував: на Кіровоградщині фермер отримав 9 років тюрми
20 травня 2026, 21:56
На Запоріжжі 5-річна дівчинка пішла грати у схованти та зникла
20 травня 2026, 21:40
Ворог завдав серію ударів по Чугуєву
20 травня 2026, 21:25
Прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині
20 травня 2026, 21:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »