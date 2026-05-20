20 травня 2026, 23:35

Ціни на бензин пішли вгору: які тепер цінники на АЗС

Фото з відкритих джерел
В Україні після загострення ситуації на Близькому Сході стали змінюватись ціни на АЗС. Уряд запровадив заходи для стабілізації ринку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 20 травня в Україні такі середні ціни на АЗС:

  • бензин А-95 преміум – 79,72 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 75,23 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 68,44 гривні за літр;
  • дизпальне – 87,38 гривні за літр;
  • автогаз – 47,45 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

