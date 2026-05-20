19:50  20 травня
Прикордонники показали, як дрони нищать росіян, які "люблять траву"
19:52  20 травня
На Тернопільщині п’яний школяр спалив автомобіль
20:40  20 травня
Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 22:54

Сили безпілотних систем та СБУ знищили центр підготовки ворожих пілотів у Сніжному

20 травня 2026, 22:54
Читайте также на русском языке
Фото: Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ

Про це повідомляє СБС Збройних сил України, передає RegioNews.

"Оператори 1-го окремого центру разом з СБУ у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту, де здійснювалась підготовка пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БПЛА", - ідеться у повідомленні.

У результаті ураження знищені виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту. Усі машини знищені, поінформували в СБС.

"Також ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний "Бурий", - зазначили в СБС.

Загально, за даними Сил безпілотних систем, безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб.

Окрім особового складу й техніки, знищені боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

Нагадаємо, що прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Донецька область Сили безпілотних систем
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У "Тузлівських лиманах" через забруднення олією загинули десятки тонн медуз
20 травня 2026, 22:21
Заманив у пастку та зґвалтував: на Кіровоградщині фермер отримав 9 років тюрми
20 травня 2026, 21:56
На Запоріжжі 5-річна дівчинка пішла грати у схованти та зникла
20 травня 2026, 21:40
Ворог завдав серію ударів по Чугуєву
20 травня 2026, 21:25
Прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині
20 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент
20 травня 2026, 21:05
Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено дитсадок та інфраструктуру
20 травня 2026, 20:58
Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
20 травня 2026, 20:40
Сутенерство у Львові: суд виніс вирок двом організаторкам схеми надання сексуальних послуг
20 травня 2026, 20:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »