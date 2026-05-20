Сили безпілотних систем та СБУ знищили центр підготовки ворожих пілотів у Сніжному

У тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ

Про це повідомляє СБС Збройних сил України.

"Оператори 1-го окремого центру разом з СБУ у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту, де здійснювалась підготовка пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БПЛА", - ідеться у повідомленні.

У результаті ураження знищені виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту. Усі машини знищені, поінформували в СБС.

"Також ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний "Бурий", - зазначили в СБС.

Загально, за даними Сил безпілотних систем, безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб.

Окрім особового складу й техніки, знищені боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

