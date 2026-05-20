На Тернопільщині п’яний школяр спалив автомобіль

Фото: поліція Тернопільської області

У Кременці на Тернопільщині школяр у стані сп’яніння спалив покинутий автомобіль Renault Laguna на польській реєстрації

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

Повідомлення про пожежу на вулиці Симона Петлюри надійшло до поліції 19 травня близько 02:05 від чергового підрозділу ДСНС.

На місце події виїхали правоохоронці та рятувальники. Пожежу оперативно локалізували співробітники ДСНС.

Унаслідок займання ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.