Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка

У Києві затримали чоловіка, який у Дніпровському районі погрожував перехожим ножем та кидав каміння в припарковані автомобілі

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

За даними поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та висловлювався нецензурною лайкою. Під час затримання він тримав у руках ніж.

Патрульні відвели перехожих на безпечну відстань, привели табельну зброю у бойову готовність відповідно до закону "Про Національну поліцію" та затримали порушника із застосуванням фізичної сили й кайданків.

Надалі чоловіка передали слідчо-оперативній групі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ — хуліганство. Ніж вилучили та направили на експертизу.

