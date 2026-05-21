Відомий український актор отримує погрози через роль маніяка-вбивці

Зірка "Тихої Нави" Павло Шпегун розповів, що отримував погрози після ролі антагоніста. Він розповів, що це почалось після виходу стрічки на екрани

У "Тихій Наві" Павло Шпегун грав серійного вбивцю та ґвалтівника. За словами акторка, після того як стрічка вийшла на екрани, він почав отримувати погрози.

"Для актора це небезпечна роль трохи в сенсі того, як тебе сприймають потім люди. Наприклад, після прем’єри я дуже часто почав отримувати повідомлення від незнайомих мені людей із погрозами: "Що ти, йдеш шукати дівчат?". Зазвичай, коли я в Instagram виставляв запитання, мені від профілів з нулем дописів приходили повідомлення", - каже артист.

