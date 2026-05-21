Співачка Анна Трінчер відреагувала на несподіванне зізнання ексчоловіка у коханні
Колишній чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин раптово випустив пісню про їхнє кохання. Тепер артистка відреагувала
Олександр Волошин випустив пісню про кошлишню дружину. Про Анну Трінчер він, зокрема, співає:
"Зачарувала мене на роки, і ніби місце в моєму серці вільне — там досі ти. Можливо, я тебе не вартий, ти мене не варта. Все по колу повторилося, як мантра. Хочеш — набери, проговоримо до завтра"
Співачка не коментувала це. Проте тепер у неї спитали про це прихильники. У неї поцікавились, як вона ставиться до такої пісні колишньго чоловіка.
"З розумінням. Гріх за такою жінкою не сумувати", - іронічно відреагувала Анна Трінчер.
