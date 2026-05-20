У "Тузлівських лиманах" через забруднення олією загинули десятки тонн медуз

Про це повідомив співробітник НПП "Тузлівські лимани” еколог Іван Русєв, передає RegioNews .

Він зазначив, що під час нещодавнього обстеження прибережної зони Чорного моря виявили, що, окрім акваторії моря, рослинну олію також викинуто на різних ділянках піщаного пересипу в Нацпарку "Тузлівські лимани”, зокрема і в заповідну зону нацпарку.

За словами еколога, площа забруднення піщаного пересипу олією у нацпарку за всі дні обстеження за візуальними оцінками становила понад 10 га. На берег пляжів і загалом піщаного пересипу також викидало забруднені олією водорості, мушлі та медуз.

Зокрема, у мілководдях прибережної зони моря в межах парку в олійному бульйоні виявили десятки тисяч вухатих медуз (аурелія) - Aurelia aurita та медуз корнеротів - Rhizostoma pulmo.

"Виходячи з даних огляду багатьох ділянок узбережжя, де було виявлено медузи, ми можемо оцінити масштаби загибелі медуз від олії в межах акваторії моря у НПП "Тузлівські лимани” в десятки тонн”, - розповів еколог.

Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря в межах Одеського району зафіксували маслянисті плями - внаслідок ворожих атак по портовій інфраструктурі стався витік соняшникової олії.