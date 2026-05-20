20 травня 2026, 22:21

У "Тузлівських лиманах" через забруднення олією загинули десятки тонн медуз

Фото: Іван Русєв
У національному природному парку “Тузлівські лимани” через забруднення води соняшниковою олією загинули десятки тонн медуз

Про це повідомив співробітник НПП "Тузлівські лимани” еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

Він зазначив, що під час нещодавнього обстеження прибережної зони Чорного моря виявили, що, окрім акваторії моря, рослинну олію також викинуто на різних ділянках піщаного пересипу в Нацпарку "Тузлівські лимани”, зокрема і в заповідну зону нацпарку.

За словами еколога, площа забруднення піщаного пересипу олією у нацпарку за всі дні обстеження за візуальними оцінками становила понад 10 га. На берег пляжів і загалом піщаного пересипу також викидало забруднені олією водорості, мушлі та медуз.

Зокрема, у мілководдях прибережної зони моря в межах парку в олійному бульйоні виявили десятки тисяч вухатих медуз (аурелія) - Aurelia aurita та медуз корнеротів - Rhizostoma pulmo.

"Виходячи з даних огляду багатьох ділянок узбережжя, де було виявлено медузи, ми можемо оцінити масштаби загибелі медуз від олії в межах акваторії моря у НПП "Тузлівські лимани” в десятки тонн”, - розповів еколог.

Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря в межах Одеського району зафіксували маслянисті плями - внаслідок ворожих атак по портовій інфраструктурі стався витік соняшникової олії.

