В Україні влітку відчутно подорожчають ціни на фрукти та овочі

В Україні очікують подорожчання овочів та фруктів влітку 2026 року. Причиною називають складні погодні умови, зростання витрат фермерів та дефіцит робочої сили

Професорка Тетяна Івченко пояснила, що на собівартість продукції вливає подорожчання пального. Зокрема, зросли ціни на плівку для теплиць, добрива та енергоносії.

Зокрема, від квітневих заморозків та шквальних вітрів постраждали ранні овочі, картопля та кісточкові культури, зокрема абрикоси, персики та сливи. Перша хвиля врожаю спаржі була знищена поганою погодою. Це вплинуло на ціни: якщо минулого року кілограм спаржі коштував 285 гривень в середньому, то тепер у Львові середня ціна вже становить 500 гривень.

"У нас великий дефіцит робочої сили. Знайти працівників дедалі складніше, а це теж впливає на собівартість продукції. Зарплати зростають, але людей все одно бракує", - каже експертка.

Ключовим фактором формування цін у подальшому залишатиметься собівартість виробництва та відсутність нових екстремальних погодних явищ.

