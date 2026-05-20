20 травня 2026, 21:56

Заманив у пастку та зґвалтував: на Кіровоградщині фермер отримав 9 років тюрми

Фото ілюстративне
На Кіровоградщині 63-річний фермер отримав вирок за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Зловмисник скористався довірою дитини, запропонувавши підвезти її, проте замість цього привіз жертву до власного дому, де вчинив насильницький злочин

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засуджений, добре знаючи, що потерпіла є неповнолітньою, ввів її в оману, щодо наміру підвезти додому. Натомість привіз дитину до місця свого проживання та застосовуючи фізичну силу, зґвалтував.

Подія трапилася у липні 2023 року у одному із сіл Благовіщенської територіальної громади на Кіровоградщині.

Вироком Благовіщенського районного суду ґвалтівника засуджено до 9 років позбавлення волі.

Фермера взяли під варту в залі суду під час проголошення вироку.

Нагадаємо, що раніше до суду направили обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.

Кропивницький Кіровоградська область фермер згвалтування
