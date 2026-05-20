20 травня 2026, 19:50

Прикордонники показали, як дрони нищать росіян, які "люблять траву"

Фото з відкритих джерел
Українські захисники на всіх напрямках фронту продовжують нищити росіян та ворожу техніку. Прикордонники показали свіжі кадри роботи дронів наших захисників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На цих кадрах можна побачити роботу бригати "Форпост", яка працює на Південно-Слобожанському напрямку поблизу міста Вовчанськ. Там росіяни щодня втрачають і людей, і техніку, і укриття. На відео видно, що більшість окупантів намагались ховатись серед трави, але це їм не допомагало.

"Особливу увагу пілоти приділяють пошуку та ураженню стартових позицій окупантів – місць, звідки ворог запускає FPV-дрони та веде підготовку до атак. Завдяки аеророзвідці та точним ударам вдається зривати плани противника ще до початку штурмових дій", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що вранці та в ніч на 15 травня українські військові атакували низку важливих об'єктів окупантів. Зокрема, НПЗ "Рязанський".

