На Запоріжжі 5-річна дівчинка пішла грати у схованти та зникла

У Запоріжжі 5-річна дівчинка загубилась під час гри. На пошуки вирушили спецпризначенці з дронами

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Інцидент стався в районі Наталівського кар'єру. До правоохоронців звернулась налякана родина. Поліція одразу почала пошуки дитини.

Шукали дівчинку за допомогою дрона. Її також гукали через гучномовець. На щастя, дитину швидко знайшли. Дівчинка була налякана. Виявилось, що вона з друзями грала у схованки, але заблукала і не знала, як повернутись назад.

"Додому дівчинка повернулася на поліцейському авто і з настановами — не заходити далеко без супроводу дорослих. З дитиною, на щастя, нічого не сталося, загрози її здоров’ю немає", - кажуть в поліції.

