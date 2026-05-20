19:50  20 травня
Прикордонники показали, як дрони нищать росіян, які "люблять траву"
19:52  20 травня
На Тернопільщині п’яний школяр спалив автомобіль
20:40  20 травня
Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 21:40

На Запоріжжі 5-річна дівчинка пішла грати у схованти та зникла

20 травня 2026, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі 5-річна дівчинка загубилась під час гри. На пошуки вирушили спецпризначенці з дронами

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Інцидент стався в районі Наталівського кар'єру. До правоохоронців звернулась налякана родина. Поліція одразу почала пошуки дитини.

Шукали дівчинку за допомогою дрона. Її також гукали через гучномовець. На щастя, дитину швидко знайшли. Дівчинка була налякана. Виявилось, що вона з друзями грала у схованки, але заблукала і не знала, як повернутись назад.

"Додому дівчинка повернулася на поліцейському авто і з настановами — не заходити далеко без супроводу дорослих. З дитиною, на щастя, нічого не сталося, загрози її здоров’ю немає", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Сарненському районі на Рівненщині поліцейські разом із рідними вже кілька днів шукають пенсіонера, який пішов по гриби і не повернувся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти зникнення Запорізька область
На Херсонщині окупанти залякували 17-річного українця
19 травня 2026, 14:15
На Київщині чоловік жорстоко побив маленького сина
18 травня 2026, 19:55
На Дніпропетровщині оголосили евакуацію родин з дітьми з Нікопольського району
12 травня 2026, 14:58
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Сили безпілотних систем та СБУ знищили центр підготовки ворожих пілотів у Сніжному
20 травня 2026, 22:54
У "Тузлівських лиманах" через забруднення олією загинули десятки тонн медуз
20 травня 2026, 22:21
Заманив у пастку та зґвалтував: на Кіровоградщині фермер отримав 9 років тюрми
20 травня 2026, 21:56
Ворог завдав серію ударів по Чугуєву
20 травня 2026, 21:25
Прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині
20 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент
20 травня 2026, 21:05
Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено дитсадок та інфраструктуру
20 травня 2026, 20:58
Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
20 травня 2026, 20:40
Сутенерство у Львові: суд виніс вирок двом організаторкам схеми надання сексуальних послуг
20 травня 2026, 20:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »