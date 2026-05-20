Прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині
Українські захисники щодня нишать росіян та ворожу техніку. Прикордонники показали нові кадри з Курського напрямку
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бригади "Сталевий кордон", яка працює на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Українські захисники дронами атакували 4 укриття, 1 транспортний засіб, 1 гармату та 1 антену росіян.
Також українські військові ліквідували 3 окупантів, поповнивши статистику втрат загарбників.
"Мінус техніка і ті, хто дуже дарма прийшов на українську землю", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Запоріжжі 5-річна дівчинка пішла грати у схованти та зникла
20 травня 2026, 21:40Ворог завдав серію ударів по Чугуєву
20 травня 2026, 21:25На Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент
20 травня 2026, 21:05Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено дитсадок та інфраструктуру
20 травня 2026, 20:58Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
20 травня 2026, 20:40Сутенерство у Львові: суд виніс вирок двом організаторкам схеми надання сексуальних послуг
20 травня 2026, 20:17На Тернопільщині п’яний школяр спалив автомобіль
20 травня 2026, 19:52Прикордонники показали, як дрони нищать росіян, які "люблять траву"
20 травня 2026, 19:50Дніпрі пенсіонерка кидається посудом в людей та трощить молотком авто
20 травня 2026, 19:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »