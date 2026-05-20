Прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині

Українські захисники щодня нишать росіян та ворожу техніку. Прикордонники показали нові кадри з Курського напрямку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бригади "Сталевий кордон", яка працює на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Українські захисники дронами атакували 4 укриття, 1 транспортний засіб, 1 гармату та 1 антену росіян.

Також українські військові ліквідували 3 окупантів, поповнивши статистику втрат загарбників.

"Мінус техніка і ті, хто дуже дарма прийшов на українську землю", - кажуть прикордонники.

