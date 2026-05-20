20 травня 2026, 21:25

Ворог завдав серію ударів по Чугуєву

Фото ілюстративне
20 травня, російські військові здійснили масовану атаку на Чугуївську громаду в Харківській області, застосувавши безпілотники. Є влучання в інфраструктурний об'єкт

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає RegioNews.

"Тільки що ворог наніс два удари БПЛА по Чугуївській громаді. Перший - в центральній частині Чугуєва, другий - по інфраструктурному об'єкту в Кам'яній Ярузі", - зазначила Мінаєва.

За попередньою інформацією, внаслідок прильоту безпілотника в центральній частині міста пошкодження отримала адміністративна будівля, будівля суб'єктів господарювання та дві багатоповерхівки.

"Поки що мова йде про вибиті вікна та пошкоджені дахи. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Щодо прильоту в Кам'яній Ярузі, то там виникла пожежа. На місцях прильотів працюють профільні служби, масштаби пошкоджень встановлюються", - додала Мінаєва.

Нагадаємо, що ворог 20 травня понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони.

