09 травня 2026, 10:00

Гречка на вагу золота: в Україні майже вдвічі подорожчала популярна крупа

Фото з відкритих джерел
В Україні стрімко зростають ціни на гречку. Причиною називають скорочення запасів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ще в грудні минулого року середня роздрібна ціна становила близько 44 гривень за кілограм. Тепер, на початку травня 2026 року, середня вартість досягла позначки близько 75 гривень.

Експерти пояснили це тим, що скорочуються запаси попередніх врожаїв. У профільних асоціаціях вважають, що є ризик дефіциту. Адже частина товарної гречки нині перебуває у виробників, які не поспішають продавати залишки, бо вони очікують вигідніших цін.

Що стосується врожаю, то прогнози різні. Деякі експерти вважають, що площі розширяться до майже 70%.

Наразі в українських супермаркетах у середньому такі ціни на гречку:

  • Metro 75 гривень за кілограм;
  • Novus 73,89 гривні за кілограм;
  • Megamarket 96,50 гривні за кілограм;
  • Auchan 54,90 гривні за кілограм;
  • АТБ 75,30 гривні за кілограм.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

