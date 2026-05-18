У КМДА планують масштабне підвищення тарифів із 15 липня

У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для постійних користувачів передбачена система знижок на проїзні квитки

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews .

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів у Департаменті економіки та інвестицій КМДА пояснили потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку.

У Департаменті зазначили, що нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті.

Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Як зазначається, запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

