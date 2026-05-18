13:54  18 травня
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
10:45  18 травня
На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 15:47

У КМДА планують масштабне підвищення тарифів із 15 липня

18 травня 2026, 15:47
Читайте также на русском языке
Фото: kiev24.ua
Читайте также
на русском языке

У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для постійних користувачів передбачена система знижок на проїзні квитки

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів у Департаменті економіки та інвестицій КМДА пояснили потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку.

У Департаменті зазначили, що нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті.

Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

  • 1–9 поїздок – 30 грн;
  • 10–19 – 28,90 грн;
  • 20–29 – 27,80 грн;
  • 30–39 – 26,60 грн;
  • 40–49 – 25,50 грн;
  • 50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

  • 46 поїздок – 1 088 грн;
  • 62 поїздки – 1 463 грн;
  • 92 поїздки – 2 156 грн;
  • 124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

  • на 24 години – 375 грн;
  • на 48 годин – 563 грн;
  • на 72 години – 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Як зазначається, запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо, що від суботи, 16 травня, у Львові зміниться вартість проїзду у всьому громадському транспорті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
КМДА проїзд громадський транспорт
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
18 травня 2026, 19:17
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонера майже 7 мільйонів
18 травня 2026, 18:55
У Дніпрі в'язень втік із тюрми під час блекауту
18 травня 2026, 18:45
Зливав координати підрозділів у шести областях: прикордонника з Харківщини засудили до 15 років за держзраду
18 травня 2026, 18:44
На Харківщині затримали чоловіка за вбивство під час застілля
18 травня 2026, 18:25
Статус УБД: як добровольцям отримати документ
18 травня 2026, 18:20
Російський авіаудар по Дружківці: загинула людина, спалахнула житлова багатоповерхівка
18 травня 2026, 17:59
Ексдепутат Хмельницької облради надурив держбанк та втік за кордон
18 травня 2026, 17:51
У Києві чоловік підпалював залізницю за 300 доларів
18 травня 2026, 17:10
Розкрадання 2 млн грн на ремонті НМУ ім. Богомольця: судитимуть інженера
18 травня 2026, 17:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »