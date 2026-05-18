На Дніпропетровщині військовий СЗЧ став шахраєм та прикидався поліцейським

Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав місцевого жителя винним у самовільному залишенні військової частини і шахрайському заволодінні майном. Виявилось, що військовий прикидався ніби він є правоохоронцем

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік служив навідником кулеметного взводу в стрілецькому спеціалізованому батальйоні (ШКВАЛ). У вересні 2024-го він залишив військову частину без пояснення причин. Уже в січні 2025 року правоохоронці затримали його за підозрою в крадіжці.

Як з'ясувалось, кілька разів він разів предʼявляв на вулиці перехожим обкладинку з надписом "МВС України". Чоловік видавав себе за правоохоронця та переконував людей віддати йому речі на перевірку. Таким чином він вкрав ноутбук, планшет, електроінструменти.

На суді чоловік визнав провину. Він підтвердив, що дійсно використовував підроблене посвідчення поліцейського, а раніше без дозволу керівництва залишив військову частину.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років та 7 місяців позбавлення волі.

