На Кіровоградщині ВЛК продавали інвалідність

ДБР за участі СБУ та Нацполіції викрили в Кропивницькому організовану групу медиків. Вони вимагали гроші від військовозобов'язаних

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За інформацією Державного бюро розслідувань, підозрювані вимагали гроші, за які обіцяли оформити фіктивну групу інвалідності. Завдяки цьому чоловіки могли ухилитись від мобілізації. Крім того, такі хабарі медики вимагали й від тих людей, які мали право на оформлення цих документів.

Свої послуги медики оцінили на суму від 2,5 до 10 тисяч доларів США. Відомо про щонайменше 10 фактів одержання зловмисниками хабарів за оформлення фейкової інвалідності.

Зловмисників затримали "на гарячому". Наразі вони отримали підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що на Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру 61-річному лікарю з міста Березне. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для відстрочки від призову.