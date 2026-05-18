13:54  18 травня
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
10:45  18 травня
На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 16:36

Наслідки нічної атаки на Дніпро: російські дрони уразили чотири евакуйовані лікарні з Луганщини

18 травня 2026, 16:36
Читайте также на русском языке
Фото: Луганської обласної військової адміністрації
Читайте также
на русском языке

Чотири медичні заклади, які евакуювали з Луганщини, включно з обласною клінічною лікарнею, були уражені російськими дронами під час нічної атаки на Дніпро

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає RegioNews.

"Не маючи успіхів на фронті, росіяни продовжують влаштовувати терор мирному населенню, наче відриваючись на українських жінках і дітях за провал під час виконання бойових завдань. На жаль, від обстрілів постраждали і чотири медичні установи, які були релоковані з Луганщини. Це - Луганська обласна клінічна лікарня, обласний центр психічного здоров'я, Центр первинної медико-санітарної допомоги з Рубіжного та Лисичанська багатопрофільна лікарня”, - написав Харченко.

За його словами, ці заклади зберегли трудові колективи та із 2022 року відновили надання допомоги в Дніпрі. Однак росіяни дістали їх і тут.

Наразі працюємо над ліквідацією наслідків обстрілів, поінформував Харченко.

"У будівлі, де розташована лікарня з Лисичанська, вибуховою хвилею вибито майже всі вікна. Аналогічні пошкодження різного масштабу мають й інші три медзаклади з Луганщини”, - зазначив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що у ніч та вранці 18 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, безпілотники, артилерію та авіабомби. Ворог ударив по шістьох районах регіону, внаслідок чого поранення отримали 26 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро обстріл лікарня Луганська область
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
18 травня 2026, 19:17
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонера майже 7 мільйонів
18 травня 2026, 18:55
У Дніпрі в'язень втік із тюрми під час блекауту
18 травня 2026, 18:45
Зливав координати підрозділів у шести областях: прикордонника з Харківщини засудили до 15 років за держзраду
18 травня 2026, 18:44
На Харківщині затримали чоловіка за вбивство під час застілля
18 травня 2026, 18:25
Статус УБД: як добровольцям отримати документ
18 травня 2026, 18:20
Російський авіаудар по Дружківці: загинула людина, спалахнула житлова багатоповерхівка
18 травня 2026, 17:59
Ексдепутат Хмельницької облради надурив держбанк та втік за кордон
18 травня 2026, 17:51
У Києві чоловік підпалював залізницю за 300 доларів
18 травня 2026, 17:10
Розкрадання 2 млн грн на ремонті НМУ ім. Богомольця: судитимуть інженера
18 травня 2026, 17:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »