Наслідки нічної атаки на Дніпро: російські дрони уразили чотири евакуйовані лікарні з Луганщини

Чотири медичні заклади, які евакуювали з Луганщини, включно з обласною клінічною лікарнею, були уражені російськими дронами під час нічної атаки на Дніпро

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає RegioNews .

"Не маючи успіхів на фронті, росіяни продовжують влаштовувати терор мирному населенню, наче відриваючись на українських жінках і дітях за провал під час виконання бойових завдань. На жаль, від обстрілів постраждали і чотири медичні установи, які були релоковані з Луганщини. Це - Луганська обласна клінічна лікарня, обласний центр психічного здоров'я, Центр первинної медико-санітарної допомоги з Рубіжного та Лисичанська багатопрофільна лікарня”, - написав Харченко.

За його словами, ці заклади зберегли трудові колективи та із 2022 року відновили надання допомоги в Дніпрі. Однак росіяни дістали їх і тут.

Наразі працюємо над ліквідацією наслідків обстрілів, поінформував Харченко.

"У будівлі, де розташована лікарня з Лисичанська, вибуховою хвилею вибито майже всі вікна. Аналогічні пошкодження різного масштабу мають й інші три медзаклади з Луганщини”, - зазначив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що у ніч та вранці 18 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, безпілотники, артилерію та авіабомби. Ворог ударив по шістьох районах регіону, внаслідок чого поранення отримали 26 людей.