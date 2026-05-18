18 травня 2026, 15:59

Розбещував дівчаток в Україні та Литві: на Волині педофіла засудили до 9 років тюрми

18 травня 2026, 15:59
Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори довели в суді вину 44-річного чоловіка, який через соціальні мережі займався розбещенням малолітніх. Суд виніс вирок — 9 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що чоловік, створивши фейковий акаунт 16-річного підлітка, входив у довіру до дітей. Потерпілі, дівчатка віком 12-13 років, проживали не лиш в Україні, а й за кордоном. Під час спілкування, використовуючи психологічні маніпуляції, він вів із ними розмови на сексуальні теми та намагався схилити до розпусних дій і навіть особистих зустрічей.

Окрім потерпілих із України, чоловік переписувався із дитиною, яка проживає в Литві. Під час спілкування чоловік надсилав дівчинці порнографічні матеріали, у тому числі власні інтимні фото.

У ході обшуків у мобільному телефоні обвинуваченого виявлено переписку із дітьми, яка містить демонстрацію порнографічних зображень.

Інформацію про засудженого також буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі столиці: 44-річний чоловік, скориставшись дитячою довірливістю, тривалий час розбещував 9-річну сусідку. Під виглядом "друга" зловмисник маніпулював дівчинкою у месенджерах та заманював до власної квартири для вчинення розпусних дій.

