08:39  18 травня
Смертельна ДТП у Хмельницькому: 20-річному водію BMW X4 повідомили про підозру
08:21  18 травня
Дрифт і перегони в центрі Києва: поліція вилучила BMW та Range Rover
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 08:49

РФ вночі запустила по Україні 22 ракети та 524 безпілотники: зафіксовані влучання на 34 локаціях

18 травня 2026, 08:49
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 18 травня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також росіяни атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 546 засобів повітряного нападу (22 ракети і 524 БпЛА):

  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";
  • 8 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 507 цілей – 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 503 російських БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 11 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 18 травня 2026 року

Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники ракетний удар
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Через атаки РФ є знеструмлення у пʼяти областях – Міненерго
18 травня 2026, 10:37
На Дніпропетровщині затримали агента ФСБ, який наводив "Гради" та FPV-дрони на Нікополь
18 травня 2026, 10:20
Скандальна схема у справі "Династія": як намагалися врятувати активи
18 травня 2026, 09:57
У Запоріжжі легковик врізався в стовп: рятувальники деблокували пасажира
18 травня 2026, 09:56
Росіяни атакували Хмельниччину: спалахнули пожежі на підприємствах
18 травня 2026, 09:48
За ексочільника ОП Єрмака внесли повну суму застави – 140 млн грн
18 травня 2026, 09:35
Хто ж все-таки переміг на американо-китайському саміті, і чи здав Трамп Тайвань
18 травня 2026, 09:30
У Чорному морі "Shahed" атакував китайське торговельне судно
18 травня 2026, 09:24
Росіяни атакували навчальний заклад на Сумщині: спалахнули будівлі
18 травня 2026, 09:11
Лобове зіткнення двох Audi на Рівненщині: загинув чоловік, ще троє людей травмовані
18 травня 2026, 08:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »