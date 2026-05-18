Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 травня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також росіяни атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 546 засобів повітряного нападу (22 ракети і 524 БпЛА):

14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";

8 крилатих ракет "Іскандер-К";

524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 507 цілей – 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 503 російських БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 11 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста.