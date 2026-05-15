Станом на 06:00 15 травня через російський удар в Дарницькому районі столиці загинули 24 людини, серед них 3 дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи в будинку, що постраждав від обстрілу в ніч на 14 травня. Інформація продовжує уточнюватися в міру розбору завалів.

Кінологи обстежили 2800 кв. м території. З місця влучання вивезли понад 3100 куб. м уламків конструкцій.

Психологічну допомогу на місці отримали 398 людей.

Загалом у столиці через цю атаку постраждали 47 людей, зокрема двоє дітей, 30 осіб вдалося врятувати.

Нагадаємо, у Києві 15 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої комбінованої атаки росіян 14 травня.

Попередньо, РФ вдарила по будинку в Києві ракетою Х-101, яка була вироблена у другому кварталі 2026 року. Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.