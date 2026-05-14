Ракета, якою РФ вдарила по будинку в Києві, виготовлена цьогоріч - Зеленський

У ніч на 14 травня РФ завдала масованого удару по Україні. Зокрема, "ціллю" ворога був Київ, де досі триває пошуково-рятувальна операція

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, попередньо, РФ вдарила по будинку в Києві ракетою Х-101, яка була вироблена у другому кварталі 2026 року. Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.

"І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", - наголосив президент.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

За даними рятувальників, у Києві кількість загиблих збільшилась до 12. Серед них двоє дітей.