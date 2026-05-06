У пункті пропуску "Шегині – Медика" 5 травня митники зупинили автомобіль Mercedes-Benz, у якому намагалися незаконно ввезти в Україну люксові товари

Про це повідомляє Львівська митниця.

Водій, 35-річний мешканець Івано-Франківщини, обрав для проходження контролю "зелений коридор", заявляючи, що не має товарів для обов’язкового декларування.

Під час перевірки автомобіля працівники митниці виявили 56 одиниць брендового одягу, взуття, сумок та аксесуарів, серед яких речі від Louis Vuitton, Balenciaga, Hermes, Balmain, Cartier, Dyson, Chanel та Pinko.

Орієнтовна вартість вилученого товару сягає 1 млн гривень.

На водія склали адміністративний протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).

