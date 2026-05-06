06 травня 2026, 06:29

Chanel, Hermes та Cartier: на Львівщині митники вилучили люксові речі на мільйон гривень

Фото: Львівська митниця
У пункті пропуску "Шегині – Медика" 5 травня митники зупинили автомобіль Mercedes-Benz, у якому намагалися незаконно ввезти в Україну люксові товари

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Водій, 35-річний мешканець Івано-Франківщини, обрав для проходження контролю "зелений коридор", заявляючи, що не має товарів для обов’язкового декларування.

Під час перевірки автомобіля працівники митниці виявили 56 одиниць брендового одягу, взуття, сумок та аксесуарів, серед яких речі від Louis Vuitton, Balenciaga, Hermes, Balmain, Cartier, Dyson, Chanel та Pinko.

Орієнтовна вартість вилученого товару сягає 1 млн гривень.

На водія склали адміністративний протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митники затримали партії косметики. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень.

