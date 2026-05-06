Фото: поліція

Вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину ворожого ударного БпЛА, який раніше збили Сили оборони у Чернігівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Залишки дрона знайшли на відкритій місцевості неподалік одного з населених пунктів.

Оскільки бойова частина безпілотника не здетонувала під час падіння, фахівці провели огляд та з дотриманням заходів безпеки вилучили небезпечний об’єкт. Бойову частину транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

Поліція нагадує, що у разі виявлення підозрілих предметів або уламків не можна до них наближатися чи торкатися їх. Про подібні знахідки необхідно одразу повідомляти на спецлінію 102.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили дві бойові частини ракети загальною вагою 800 кг, які не здетонували.