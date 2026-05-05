У Києві росіян реєстрували як волонтерів

Фото: Національна поліція

У столиці викрили схему легалізації іноземців. Серед них росіяни, яких «перетворили» на волонтерів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, незаконною схемою скористалось понад 100 іноземців. У організаторів схеми під час обшуків вилучили гроші: понад 56 тисяч доларів, 280 тисяч гривень, 5 тисяч євро та 4 тисячі злотих.

Відомо, що задокументовано легалізацію трьох іноземців. Серед них були двоє росіян. Їх легалізували під виглядом волонтерів за запрошенням благодійного фонду, а також директора фіктивного підприємства.

Нагадаємо, раніше 53-річного полтавця Романа Біріна засудили до 3 років позбавлення волі за посередництво у продажі фіктивних довідок МСЕК, які дозволяли уникнути мобілізації на військову службу.