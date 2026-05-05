05 травня 2026, 22:51

П’яне "ралі" на Хмельниччині: водій на Hyundai протаранив кілька авто, втік та "припаркувався" у прожектор на АЗС

Фото ілюстративне
У Хмельницькій області патрульні задокументували водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП та залишив місце пригоди

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Інцидент стався днями.

Водій автомобіля Hyundai здійснив наїзд на кілька транспортних засобів та намагався втекти з місця ДТП, але не впорався з керуванням і виїхав на зелену зону АЗС та врізався у прожектор.

Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Огляд на місці за допомогою приладу Драгер показав 2,65 проміле алкоголю.

На водія склали адміністративні матеріали за:

  • ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння
  • ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП
  • ст. 122-4 КУпАП — залишення місця ДТП
  • ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування без необхідних документів

Матеріали справи передадуть до суду.

Нагадаємо, що у Смілі на Черкащині 3 травня близько 20:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла, внаслідок якої постраждав підліток.

