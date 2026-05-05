У Хмельницькій області патрульні задокументували водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП та залишив місце пригоди

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Інцидент стався днями.

Водій автомобіля Hyundai здійснив наїзд на кілька транспортних засобів та намагався втекти з місця ДТП, але не впорався з керуванням і виїхав на зелену зону АЗС та врізався у прожектор.

Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Огляд на місці за допомогою приладу Драгер показав 2,65 проміле алкоголю.

На водія склали адміністративні матеріали за:

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння

ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП

ст. 122-4 КУпАП — залишення місця ДТП

ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування без необхідних документів

Матеріали справи передадуть до суду.

