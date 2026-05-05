Україна систематизує процес залучення іноземних громадян до лав Сил оборони. Як заявив голова Офісу президента Кирило Буданов, вже до кінця травня буде презентовано механізм створення єдиного центру рекрутингу

Про це він написав у соцмережах.

Буданов провів нараду з парламентарями та військовими, на якій обговорив реформування системи залучення іноземців до військової служби за контрактом у лавах ЗСУ й Національної гвардії.

За його словами, зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, через що контролювати процес та узгоджувати потреби військових складно.

Кирило Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців супроводжуватиме іноземців від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі.

Військові та народні депутати також обговорили залучення перекладачів для комунікації, а заступник керівника Офісу президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців можуть на себе взяти певні підрозділи ЗСУ та НГУ.

