05 травня 2026, 21:58

"Флеш" попередив власників АЗС на прикордонні про нову тактику ударів ворожих FPV

Фото: Сергій FLASH
Власникам АЗС, розташованих у радіусі 20–25 кілометрів від російського кордону, радять негайно почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження ворожими дронами, та ємності з газом

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш” Бескрестнов, передає RegioNews.

Він повідомив, що фіксує спроби ворога атакувати АЗС на відстані 20–25 кілометрів від кордону. Для цього росіяни використовують дрони з невеликим зарядом, щоб дрон зміг пролетіти якнайдалі.

"Я б рекомендував власникам АЗС у зоні ризику почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження (займання). Захищати ємності з газом. Можна закривати місця в'їзду та виїзду”, - зазначив "Флеш”.

Також він пояснив, що особливість ударів FPV-дронами на великих відстанях полягає в тому, що дрон не може опуститися дуже низько й шукати слабкі місця в захисті, адже він втратить радіозв'язок.

Тому атака відбуватиметься зверху вниз, з автонаведенням або без нього.

Окрім того, "Флеш” радить РЕБівцям звернути увагу на антену управління з вертикальною поляризацією та низькою частотою.

Нагадаємо, що 3 травня на Дніпропетровщині внаслідок ворожого удару поблизу автозаправної станції постраждали шестеро людей, серед них дитина

Флеш АЗС РФ дрон
05 травня 2026, 20:24
