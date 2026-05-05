Власникам АЗС, розташованих у радіусі 20–25 кілометрів від російського кордону, радять негайно почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження ворожими дронами, та ємності з газом

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш” Бескрестнов, передає RegioNews .

Він повідомив, що фіксує спроби ворога атакувати АЗС на відстані 20–25 кілометрів від кордону. Для цього росіяни використовують дрони з невеликим зарядом, щоб дрон зміг пролетіти якнайдалі.

"Я б рекомендував власникам АЗС у зоні ризику почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження (займання). Захищати ємності з газом. Можна закривати місця в'їзду та виїзду”, - зазначив "Флеш”.

Також він пояснив, що особливість ударів FPV-дронами на великих відстанях полягає в тому, що дрон не може опуститися дуже низько й шукати слабкі місця в захисті, адже він втратить радіозв'язок.

Тому атака відбуватиметься зверху вниз, з автонаведенням або без нього.

Окрім того, "Флеш” радить РЕБівцям звернути увагу на антену управління з вертикальною поляризацією та низькою частотою.

Нагадаємо, що 3 травня на Дніпропетровщині внаслідок ворожого удару поблизу автозаправної станції постраждали шестеро людей, серед них дитина