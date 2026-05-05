На Дніппропетровщині жінка віддала шахраям майже 100 тисяч

На Дніпропетровщині жінка стала жертвою шахраїв. Вона втратила майже 100 тисяч гривень
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
До поліції звернулась 43-річна жінка. Вона розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він під приводом "захисту рахунку" переконав її зробити низку дій у банківському застосунку.
Лише після розмови жінка усвідомила, що стала жертвою аферистів. Вона перерахувала шахраям понад 96 тисяч гривень.
Правоохоронці закликають в жодному разі не поширювати особисті дані.
