Пальне може подешевшати: АМКУ дав рекомендації найбільшим мережам АЗС

Після різкого подорожчання пального Антимонопольний комітет України розпочав перевірку ситуації на ринку

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що 9 березня відкрито справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів роздрібного ринку пального. Наразі триває збір та аналіз доказів.

АМКУ також щоденно моніторить ситуацію на ринках бензину, дизельного пального та скрапленого газу на тлі суспільного інтересу до стрімкого зростання цін.

За даними АМКУ, подорожчання пального відбувалося на фоні глобальних факторів:

зростання світових цін на нафту, коливання котирувань у країнах ЄС,

проблем з імпортом дизелю,

підвищення курсу валют і витрат на логістику.

Водночас ринкова ситуація залишалася нестабільною через коливання цін на світових ринках у березні-квітні 2026 року.

У Комітеті зазначають, що роздрібний ринок пального в Україні має конкурентну структуру, а ціноутворення має враховувати як зростання, так і зниження закупівельних цін.

Крім того, ринок має високу соціальну значущість і впливає на формування цін в інших секторах економіки.

Відтак 23 квітня АМКУ рекомендував найбільшим мережам АЗС формувати ціни на пальне на основі об’єктивних економічних факторів та з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Рекомендації є обов’язковими до розгляду протягом 10 днів. За цей час оператори мереж мають надати інформацію про вжиті заходи.

Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.