Фронтмен "Другої ріки" Харчишин написав ексдружині "передсмерте повідомлення"

Музикант Валерій Харчишин відверто розповів про випадок, який стався з ним, коли він летів до Дніпра. Це сталось ще коли він був у шлюбі з колишньою дружиною

За словами Валерія Харчишина, той політ на старому "Антонові" запам'ятався йому абсолютною відсутністю комфорту та відчуття безпеки. Тоді музикант вирішив летіти окремо від гурту: інші учасники бенду обрали подорож автомобілем. Проте у небі артист пошкодував про своє рішення.

"Я летів до Дніпра. Пацани сіли в бус і поїхали, а я полетів. Це був якийсь старезний "Антонов". Він трясся так, що в мене навіть волосся в носі тремтіло. Він був старіший, ніж я. І коли він злітав, я встиг написати дружині повідомлення: що в нас боргів немає, мої рахунки такі-то, картка така-то… Я вже попрощався з життям", - розповів артист.

Проте його дружина лише додала гумору ситуації. Вона відреагувала на це повідомлення смайликами з ріками сліз, а не панікою. За словами музиканта, сам переліт тривав близько години, але через напруження здавався значно довшим.

"Годину летіти, а думки — як у тому анекдоті: як коханця застукав чоловік і він стрибнув з 22 поверху, летів, зачепився за дерево, а, поки летів, думав — ніколи не піду до коханки; і думає потім: три секунди летів, а така х**ня в голову лізе. Так само і я — летів і думав, що треба встигнути все написати", - каже Валерій Харчишин.

