19:45  05 травня
На Рівненщині зіркового оленя Бориса приспали
19:33  05 травня
В Одесі напали на авто ТЦК та СП, що перевозило військовозобов’язаних
18:55  05 травня
У Києві росіян реєстрували як волонтерів
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 00:55

Фронтмен "Другої ріки" Харчишин написав ексдружині "передсмерте повідомлення"

06 травня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Музикант Валерій Харчишин відверто розповів про випадок, який стався з ним, коли він летів до Дніпра. Це сталось ще коли він був у шлюбі з колишньою дружиною

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Валерія Харчишина, той політ на старому "Антонові" запам'ятався йому абсолютною відсутністю комфорту та відчуття безпеки. Тоді музикант вирішив летіти окремо від гурту: інші учасники бенду обрали подорож автомобілем. Проте у небі артист пошкодував про своє рішення.

"Я летів до Дніпра. Пацани сіли в бус і поїхали, а я полетів. Це був якийсь старезний "Антонов". Він трясся так, що в мене навіть волосся в носі тремтіло. Він був старіший, ніж я. І коли він злітав, я встиг написати дружині повідомлення: що в нас боргів немає, мої рахунки такі-то, картка така-то… Я вже попрощався з життям", - розповів артист.

Проте його дружина лише додала гумору ситуації. Вона відреагувала на це повідомлення смайликами з ріками сліз, а не панікою. За словами музиканта, сам переліт тривав близько години, але через напруження здавався значно довшим.

"Годину летіти, а думки — як у тому анекдоті: як коханця застукав чоловік і він стрибнув з 22 поверху, летів, зачепився за дерево, а, поки летів, думав — ніколи не піду до коханки; і думає потім: три секунди летів, а така х**ня в голову лізе. Так само і я — летів і думав, що треба встигнути все написати", - каже Валерій Харчишин.

Нагадаємо, раніше музикант Валерій Харчишин підтвердив, що зараз він закоханий. За його словами, ця жінка врятувала його від токсичних стосунків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Дизайнерка Катерина Сільченко зізналась, чому не уклала контракт з чоловіком
05 травня 2026, 01:35
Ведуча Олена Філонова зізналась, чому ображається на Лесю Нікітюк
05 травня 2026, 00:55
Потап звернувся до Каменських після розлучення
05 травня 2026, 00:35
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Російська атака на Краматорськ: кількість поранених зросла
06 травня 2026, 01:19
Україна на Євробаченні-2026: LELÉKA зізналась, чи знайшла гроші на виступ
06 травня 2026, 00:35
Ціни на пальне в Україні: скільки зараз коштує заправити бак
05 травня 2026, 23:55
У Дніпрі чоловік вбив кохану мотузкою та скинув її тіло в колектор
05 травня 2026, 23:35
П’яне "ралі" на Хмельниччині: водій на Hyundai протаранив кілька авто, втік та "припаркувався" у прожектор на АЗС
05 травня 2026, 22:51
До кінця травня запрацює єдиний механізм залучення добровольців до ЗСУ
05 травня 2026, 22:31
"Флеш" попередив власників АЗС на прикордонні про нову тактику ударів ворожих FPV
05 травня 2026, 21:58
У Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікату на 2 млн грн
05 травня 2026, 21:51
Балістика на Дніпро: відомо про трьох загиблих - ОВА
05 травня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »