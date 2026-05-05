На Рівненщині зіркового оленя Бориса приспали

На Рівненщині оленя Бориса приспали. Тепер його везуть до Київської області

Стало відомо, оленя Бориса, якого нещодавно збила машина, готують до операції. До Рівненської області приїхали спеціалісти з Київської області. Вони оглянули тварину та вирішили, що потрібне хуріргічне втручання. Зараз Бориса приспали і везуть на Київщину, де робитимуть операцію.

Нагадаємо, увечері 23 березня в Зарічненському районі Рівненської області невідомий водій збив популярного в соцмережах оленя Бориса. Згодом водія розшукали.

Суд призначив жінці, яка збила тварину, адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Також з водійки стягнуто судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.