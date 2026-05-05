У Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікату на 2 млн грн
У Хмельницькому правоохоронці завершили розслідування діяльності організованої групи, яка перетворила продаж небезпечного сурогату на прибутковий бізнес. Перед судом постануть шестеро осіб
Про це повідомляє поліція Хмельницької області.
За даними слідства, організатор групи закуповував фальсифікований алкоголь і тютюн, забезпечував доставку товару та розподіляв продукцію між торговельними точками.
Ще п’ятеро учасників відповідали за реалізацію.
Правоохоронці встановили, що товар мав підроблені акцизні марки або був без них, а на продукцію не було жодних супровідних документів. Експертиза підтвердила невідповідність ДСТУ та заборону обігу в Україні.
Під час санкціонованих обшуків вилучили фальсифіковану продукцію орієнтовною вартістю 2 млн грн. Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, вчинені групою осіб.
Організатору додатково інкримінують ч. 1 ст. 199 ККУ — використання підроблених акцизних марок та ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Досудове розслідування завершено. Матеріали справи скерували до суду.
