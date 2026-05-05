У Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікату на 2 млн грн

Фото: поліція Хмельницької області

У Хмельницькому правоохоронці завершили розслідування діяльності організованої групи, яка перетворила продаж небезпечного сурогату на прибутковий бізнес. Перед судом постануть шестеро осіб

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

За даними слідства, організатор групи закуповував фальсифікований алкоголь і тютюн, забезпечував доставку товару та розподіляв продукцію між торговельними точками.

Ще п’ятеро учасників відповідали за реалізацію.

Правоохоронці встановили, що товар мав підроблені акцизні марки або був без них, а на продукцію не було жодних супровідних документів. Експертиза підтвердила невідповідність ДСТУ та заборону обігу в Україні.

Під час санкціонованих обшуків вилучили фальсифіковану продукцію орієнтовною вартістю 2 млн грн. Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, вчинені групою осіб.

Організатору додатково інкримінують ч. 1 ст. 199 ККУ — використання підроблених акцизних марок та ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Досудове розслідування завершено. Матеріали справи скерували до суду.

Нагадаємо, що Нацполіція у Дніпрі ліквідувала масштабну мережу підпільного виробництва та збуту алкогольного фальсифікату, вилучивши продукцію на понад 4 млн грн.