05 травня 2026, 21:51

У Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікату на 2 млн грн

Фото: поліція Хмельницької області
У Хмельницькому правоохоронці завершили розслідування діяльності організованої групи, яка перетворила продаж небезпечного сурогату на прибутковий бізнес. Перед судом постануть шестеро осіб

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

За даними слідства, організатор групи закуповував фальсифікований алкоголь і тютюн, забезпечував доставку товару та розподіляв продукцію між торговельними точками.

Ще п’ятеро учасників відповідали за реалізацію.

Правоохоронці встановили, що товар мав підроблені акцизні марки або був без них, а на продукцію не було жодних супровідних документів. Експертиза підтвердила невідповідність ДСТУ та заборону обігу в Україні.

Під час санкціонованих обшуків вилучили фальсифіковану продукцію орієнтовною вартістю 2 млн грн. Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, вчинені групою осіб.

Організатору додатково інкримінують ч. 1 ст. 199 ККУ — використання підроблених акцизних марок та ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Досудове розслідування завершено. Матеріали справи скерували до суду.

Нагадаємо, що Нацполіція у Дніпрі ліквідувала масштабну мережу підпільного виробництва та збуту алкогольного фальсифікату, вилучивши продукцію на понад 4 млн грн.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
