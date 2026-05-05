В Одесі невідомі атакували службовий автомобіль територіального центру комплектування. Інцидент стався 5 травня під час транспортування військовозобов’язаних на медкомісію

Про це обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці.

Спочатку два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту. Після цього група невстановлених осіб пошкодила вікна службового авто та розпилила в його салоні газ подразнювальної дії.

Учинене створило реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців супроводу, а також осіб, які перебували разом з ними в авто.

"Характер дій нападників може свідчити про заздалегідь сплановані дії, вчинені з метою сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку групі військовозобов’язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події. Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України”, – зазначають у ТЦК.

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернеться до правоохоронних органів для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації й виконання протиправних дій.

У ТЦК наголошують: усі учасники інциденту будуть ідентифіковані, їхні дії кваліфікують відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, що у Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування.