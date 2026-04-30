UA | RU
UA | RU
30 квітня 2026, 08:29

РФ вночі запустила на Україну "Іскандер" та понад 200 ударних безпілотників

Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 30 квітня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", 206-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 140 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 172 російські безпілотники на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на девʼяти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

атака на Україну 30 квітня 2026 року

Нагадаємо, вночі 30 квітня ворог спрямував удар по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Внаслідок атаки постраждали 16 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники дрон
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »