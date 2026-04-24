Скандал у 14-ї ОМБр: дружини військових говорять, що їхні скарги ігнорували

Фото з відкритих джерел

Військова омбудсманка Ольга Решетилова розповіла, що про проблеми із забезпеченням було відомо ще до публічного розголосу. За її словами, втрутились лише тоді, коли ситуація стала критичною

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова зазначила, що командування знало про ситуацію в 14-ій ОМБР та ухвалило рішення про заміну командира. При цьому вона наголосила, що критичний стан виник значно раніше.

Зазначається, що скарги дружин військових тривалий час ігнорували. Водночас, на думку омбудсманку, подібні проблеми не обмежуються одним підрозділом. Часто це наслідок помилкових управлінських рішень.

Скандал через постачання їжі військовим

Нещодавно у мережі поширили фото нібито бійців 14-ї окремої механізованої бригади, на яких військові мають виснажений вигляд. У дописах стверджувалося, що підрозділ начебто перебуває на позиціях без їжі, води та зв'язку.

У 14 ОМБр згодом підтвердили наявність труднощів із логістичним забезпеченням, однак спростували інформацію про повну відсутність постачання їжі та зв’язку.

Пізніше у Міністерстві оборони заявили, що итуація перебуває на контролі керівництва, а також вживаються заходи для покращення забезпечення підрозділу та можливого проведення ротації військовослужбовців.