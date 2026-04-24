Проблеми з постачанням на передовій: Генштаб усунув командира 14 ОМБр

Через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, усунуто з посади командира 14 окремої механізованої бригади, а також ухвалено рішення про пониження командира 10 армійського корпусу.

У Генштабі поінформували, що через регулярні авіаційні та ракетні удари російських військ по переправах через річку Оскіл значно ускладнилося забезпечення підрозділів Сил оборони в районі Куп'янська.

Під час перевірок виявлено недоліки в роботі попереднього командування 14 ОМБР, зокрема прорахунки в забезпеченні підрозділів та випадки приховування реального стану справ. Зафіксовано проблему з постачанням продовольства на одну з позицій.

За результатами рішень Головнокомандувача ЗСУ новим командиром 14 ОМБР призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Наразі логістика здійснюється із використанням плавзасобів і важких безпілотників.

Триває службове розслідування, матеріали будуть передані до правоохоронних органів. У Генштабі наголошують, що нове командування вживає заходів для стабілізації ситуації та забезпечення військовослужбовців на передньому краї.

Нагадаємо, у мережі поширили фото нібито бійців 14-ї окремої механізованої бригади, на яких військові мають виснажений вигляд. У дописах стверджувалося, що підрозділ начебто перебуває на позиціях без їжі, води та зв'язку. В 14 ОМБр підтвердили наявність труднощів із логістичним забезпеченням, однак спростували інформацію про повну відсутність постачання їжі.

Згодом дружина одного з військових 14 ОМБр прокоментувала ситуацію з постачанням харчування захисникам. Вона заявила, що ці проблеми почались ще у грудні минулого року.