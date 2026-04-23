23 квітня 2026, 23:45

"Без їжі були 17 днів": дружина військового 14 ОМБр розповіла, що відбувається з їжею у захисників

23 квітня 2026, 23:45
Фото з відкритих джерел
Дружина одного з військових 14 ОМБр прокоментувала ситуацію з постачанням харчування захисникам. Вона заявила, що ці проблеми почались ще у грудні минулого року

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Чоловік Анастасії воює від 26 лютого 2022 року, перебуває на позиції дев’ятий місяць, інші його подбратими — також по 9, 10, 12 місяців. За словами жінки, у цих військових не було нормального зв’язку, щоб регулярно отримувати посилки від рідних.

"Коли хлопці заходили на позиції, то важили понад 80–90 кг, а зараз їхня вага близько 50. Вони — не одні такі, з нами (родичами цих військових — Ред.) зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найбільше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води", - розповіла Анастасія.

Вона розповіла, що її чоловік інколи дивувася, коли їжа й вода доставлялися на гіршу позицію, а їм - ні. На позиціях військовим доводилось пити дощову воду та їсти сніг, каже Анастасія. Прот вона не підтвердила інформацію активістів про те, що вони їсли дощових черв'яків.

"Чоловіки нам про це не казали. Кожен чоловік хоче, щоб дружина була у спокої", - сказала вона.

Після розголосу, говорить Анастасія, ситуація дійсно почала вирішуватись.

"Зараз новий командир, комбриг. Він зателефонував нам і повідомив, що ситуація вирішується. І вона дійсно вирішується. Чоловік написав мені, що зараз поїв стільки, скільки не їв 8 місяців. Це він написав мені сьогодні (23 квітня). Попередній командир нам казав, що скрізь їздив і вимагав скинути хлопцям їжу, але не скидали. Можливо, зараз шукають крайнього. Хлопці зараз їдять потроху, у них висохли шлунки, вони не знають, буде у них завтра їжа чи ні. Я вважаю, що така ситуація потребувала розголосу. Має бути ротація, хлопці потребують лікування. Ми вдячні всім за розголос. Звертаються жінки, чоловіки яких по 10 місяців без зв’язку", - розповіла Анастасія.

Скандал через постачання їжі військовим

Нещодавно у мережі поширили фото нібито бійців 14-ї окремої механізованої бригади, на яких військові мають виснажений вигляд. У дописах стверджувалося, що підрозділ начебто перебуває на позиціях без їжі, води та зв'язку.

У 14 ОМБр згодом підтвердили наявність труднощів із логістичним забезпеченням, однак спростували інформацію про повну відсутність постачання їжі та зв’язку.

Пізніше у Міністерстві оборони заявили, що итуація перебуває на контролі керівництва, а також вживаються заходи для покращення забезпечення підрозділу та можливого проведення ротації військовослужбовців.

У 14 ОМБр прокоментували повідомлення про відсутність їжі та зв'язку у бійців
23 квітня 2026, 15:48
