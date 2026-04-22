У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
На Сумщині посилили відключення електроенергії через атаки РФ

На Сумщині збільшилися відключення електропостачання через російські атаки

Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго" у Facebook, передає RegioNews.

За даними енергетиків, унаслідок військової агресії РФ зросла кількість відключень електроенергії у Шосткинському районі.

"Наші фахівці працюють над відновленням розподілу електроенергії та докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки", – йдеться в повідомленні компанії.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи, однак ситуація в регіоні залишається складною через регулярні російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Сумській області внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини. За даними правоохоронців, упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
