На Сумщині посилили відключення електроенергії через атаки РФ
Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго" у Facebook, передає RegioNews.
За даними енергетиків, унаслідок військової агресії РФ зросла кількість відключень електроенергії у Шосткинському районі.
"Наші фахівці працюють над відновленням розподілу електроенергії та докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки", – йдеться в повідомленні компанії.
Енергетики продовжують відновлювальні роботи, однак ситуація в регіоні залишається складною через регулярні російські обстріли енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, в Сумській області внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини. За даними правоохоронців, упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.