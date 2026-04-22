Фото: поліція

ДТП сталася 21 квітня близько 19:30 на вулиці Євгена Коновальця в Тернополі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Audi A4 на швидкості виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП травми отримали двоє людей: водія госпіталізували до нейрохірургічного відділення, а його 37-річного пасажира доправили до реанімації.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

