Фото: ОВА

Близько опівдня 22 квітня російські військові вдарили з безпілотника по Корабельному району Херсона

Херсонську ОВА.

Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. Найважчі травми дістав 28-річний чоловік, якого госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та гострою реакцією на стрес. Також до лікарні доправили 74-річного херсонця з вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини.

Третьою постраждалою стала 55-річна жінка. У неї діагностували поранення руки, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Лікарі "швидкої" надали їй допомогу на місці.

Нагадаємо, 22 квітня російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Виникла пожежа.