Росіяни атакували дроном Херсон: постраждали три людини
Близько опівдня 22 квітня російські військові вдарили з безпілотника по Корабельному району Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. Найважчі травми дістав 28-річний чоловік, якого госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та гострою реакцією на стрес. Також до лікарні доправили 74-річного херсонця з вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини.
Третьою постраждалою стала 55-річна жінка. У неї діагностували поранення руки, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Лікарі "швидкої" надали їй допомогу на місці.
Нагадаємо, 22 квітня російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Виникла пожежа.
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
У Києві судитимуть лікарку через смерть пацієнтки від інфаркту
22 квітня 2026, 15:39На Київщині у полі виявили та знищили бойову частину безпілотника
22 квітня 2026, 15:09Посли ЄС схвалили кредит Україні на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти РФ
22 квітня 2026, 14:45У Києві підприємець ошукав волонтерів на 1,5 млн грн під виглядом продажу дронів
22 квітня 2026, 14:36На Полтавщині у водоймі знайшли тіло жінки
22 квітня 2026, 14:12На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік
22 квітня 2026, 13:51У Болгарії несправний автобус наїхав на українців: є загиблі
22 квітня 2026, 13:46Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму
22 квітня 2026, 13:34Лідер "Хімпрому" Буркін може переховуватися в Мексиці: Україна намагається домогтися екстрадиції
22 квітня 2026, 13:29
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
