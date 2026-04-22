22 квітня 2026, 14:45

Посли ЄС схвалили кредит Україні на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти РФ

Фото: pixabay
Посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Радіо Свободу".

Обидва рішення схвалили на рівні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Йдеться про попереднє погодження перед фінальним затвердженням на рівні Ради ЄС.

"Сьогодні як кредит Україні в розмірі €90 млрд, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Кореперу. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою", – зазначив представник ЄС.

Очікується, що письмова процедура завершиться найближчим часом, після чого рішення набуде чинності.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону.

Україна ЄС кредит санкції РФ
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
