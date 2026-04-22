Посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Радіо Свободу".

Обидва рішення схвалили на рівні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Йдеться про попереднє погодження перед фінальним затвердженням на рівні Ради ЄС.

"Сьогодні як кредит Україні в розмірі €90 млрд, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Кореперу. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою", – зазначив представник ЄС.

Очікується, що письмова процедура завершиться найближчим часом, після чого рішення набуде чинності.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону.