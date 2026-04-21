Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"
На Львівщині 21 квітня близько 14:20 вантажний автомобіль зіткнувся з потягом Перемишль – Київ
Про це повідомила поліція Львівської області, повідомляє RegioNews.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому залізничному переїзді біля села Мшана Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення швидкісного електропотягу "Перемішль-Харків" та вантажівки MAN, якою керував 48-річний водій.
За інформацією УЗ, вагони не постраждали, а водій після ДТП утік. Обійшлося без потерпілих.
Нагадаємо, що 20 квітня на Прикарпатті біля села Остриня перекинувся мікроавтобус із пасажирами, внаслідок чого постраждало двоє людей.
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні
21 квітня 2026, 17:43У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 17:35Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня 2026, 17:26У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях
21 квітня 2026, 17:15На Дніпропетровщині викрили мережу торговців людьми: у сексуальне рабство продавали навіть неповнолітніх
21 квітня 2026, 17:06Погрожували фронтом, били і вимагали гроші: нові деталі затримання працівників ТЦК в Одесі
21 квітня 2026, 16:49Чи врятує нас зброя: чому відповідь складніша, ніж здається
21 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
