15:55  21 квітня
Прикордонники показали, як дронами нищать техніку на території РФ (ВІДЕО)
15:18  21 квітня
На Волині рідна мати намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч
10:56  21 квітня
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2026, 17:58

Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"

21 квітня 2026, 17:58
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Львівської області
Читайте также
на русском языке

На Львівщині 21 квітня близько 14:20 вантажний автомобіль зіткнувся з потягом Перемишль – Київ

Про це повідомила поліція Львівської області, повідомляє RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому залізничному переїзді біля села Мшана Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення швидкісного електропотягу "Перемішль-Харків" та вантажівки MAN, якою керував 48-річний водій.

За інформацією УЗ, вагони не постраждали, а водій після ДТП утік. Обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, що 20 квітня на Прикарпатті біля села Остриня перекинувся мікроавтобус із пасажирами, внаслідок чого постраждало двоє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця поїзд ДТП Львівська область
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
20 квітня 2026
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »