Вдень 21 квітня у водоймі у Кременчуці виявили тіло жінки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце події виїхали слідчі та судседексперт. Поліцейські встановили особу померлої – це 72-річна місцева мешканка. Видимих ознак насильницької смерті чи травм на тілі не зафіксовано.

Для точного визначення причини смерті призначена судмедекспертиза. Обставини та причини події з’ясовує поліція.

