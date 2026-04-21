21 квітня 2026, 12:57

Виплати військовим у разі втрати працездатності: як діяти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Втратили працездатність під час служби та не знаєте, як оформити виплати? Юристи ГО "Захист Держави" пояснили ключові кроки процедури та зібрали всю необхідну інформацію

Про це інформує Вінницький осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Фахівці громадської організації підготували інфографіку з роз'ясненнями щодо оформлення виплат для осіб, які втратили працездатність під час служби.

У матеріалі зібрано основну інформацію про те, хто має право на пенсійне забезпечення, які документи необхідні та як проходить процедура – від висновку комісії до першого нарахування коштів.

У громадській організації наголошують, що в разі труднощів фахівці надають безоплатні юридичні консультації та допомагають індивідуально розібратися з кожною ситуацією.

Звернутися по допомогу можна за адресою: Вінниця, вул. Магістратська, 86, або за телефоном +380 (66) 004 14 52.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

Україна військові консультації ГО Захист Держави громадська організація юрист втрата працездатності
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Одеський ТЦК підтвердив затримання військовослужбовців: що відомо
21 квітня 2026, 14:51
Після атаки "Шахедів": радник Міноборони показав руїни свого будинку
21 квітня 2026, 14:29
В Одесі зі стріляниною затримали працівників ТЦК: вимагали $30 тис. у чоловіка – ЗМІ
21 квітня 2026, 14:10
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
21 квітня 2026, 13:34
Ахметов купив квартиру в Монако за понад $550 млн: одна з найдорожчих угод у світі
21 квітня 2026, 13:11
Стрілянина і погоня в Одесі: повідомляють про затримання працівників ТЦК
21 квітня 2026, 12:44
Записував усе перед нападом: нові подробиці стрілянини в Києві від МВС
21 квітня 2026, 12:32
Приховав 340 млн грн у крипті: депутату Полтавської міськради оголосили нову підозру
21 квітня 2026, 12:14
На Дніпропетровщині чоловік кинув дві гранати у поліцейських: п’ятеро поранених
21 квітня 2026, 11:46
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Всі блоги »