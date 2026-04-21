12:44  21 апреля
Стрельба и погоня в Одессе: сообщают о задержании работников ТЦК
10:56  21 апреля
Зима посреди апреля в Карпатах: на горе Поп Иван снежит и держится мороз
09:43  21 апреля
Приносил сладости и подарки, а потом изнасиловал 13-летнюю: на Херсонщине будут судить 21-летнего парня
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2026, 12:57

Выплаты военным в случае потери трудоспособности: как действовать

21 апреля 2026, 12:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утратили работоспособность во время службы и не знаете, как оформить выплаты? Юристы ГО "Захист Держави" объяснили ключевые шаги процедуры и собрали всю необходимую информацию

Об этом сообщает Вінницький осередок ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Специалисты общественной организации подготовили инфографику с разъяснениями по оформлению выплат для лиц, потерявших трудоспособность во время службы.

В материале собрана основная информация о том, кто имеет право на пенсионное обеспечение, какие документы необходимы и как проходит процедура – от заключения комиссии до первого начисления средств.

В общественной организации отмечают, что в случае затруднений специалисты предоставляют бесплатные юридические консультации и помогают индивидуально разобраться с каждой ситуацией.

Обратиться за помощью можно по адресу: Винница, ул. Магистратская, 86 или по телефону +380 (66) 004 14 52.

Напомним, ранее Харківський осередок ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина военные консультации ГО Захист Держави общественная организация юрист потеря трудоспособности
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Все блоги »