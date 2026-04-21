Выплаты военным в случае потери трудоспособности: как действовать

Утратили работоспособность во время службы и не знаете, как оформить выплаты? Юристы ГО "Захист Держави" объяснили ключевые шаги процедуры и собрали всю необходимую информацию

Специалисты общественной организации подготовили инфографику с разъяснениями по оформлению выплат для лиц, потерявших трудоспособность во время службы.

В материале собрана основная информация о том, кто имеет право на пенсионное обеспечение, какие документы необходимы и как проходит процедура – от заключения комиссии до первого начисления средств.

В общественной организации отмечают, что в случае затруднений специалисты предоставляют бесплатные юридические консультации и помогают индивидуально разобраться с каждой ситуацией.

Обратиться за помощью можно по адресу: Винница, ул. Магистратская, 86 или по телефону +380 (66) 004 14 52.

