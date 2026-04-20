Протягом останньої доби в різних регіонах країни сталися п’ять смертельних випадків на воді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Трагедії трапилися у таких населених пунктах:

На Вінниччині в селі Дмитрашківка рятувальники дістали зі ставка тіло 60-річного чоловіка.

На Житомирщині в селі Дідковичі з річки Уж вилучили тіло загиблого.

У Кропивницькому з річки Сугоклея місцеві жителі дістали тіло чоловіка до приїзду рятувальників.

На Буковині сталися одразу два випадки: у Чернівцях дістали загиблого з річки Прут, а в місті Кіцмань у струмку виявили тіло жінки.

Водночас у Сумах на річці Псел вдалося уникнути ще однієї жертви: рятувальники витягли з води 49-річного чоловіка.

У ДСНС нагадують про необхідність бути обережними біля водойм, обирати лише обладнані місця для відпочинку та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 5 квітня на Рівненщині двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Через 10 днів знайшли тіло другого хлопчика.