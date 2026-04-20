ДТП сталася 19 квітня близько 11:30 на трасі поблизу міста Кобеляки Полтавського району

Автомобіль BMW зіткнувся з відбійником – він наскрізь проштрикнув машину – та виїхав з дороги. Від отриманих травм 53-річний водій загинув на місці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

